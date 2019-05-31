保監局公布今首季香港保險業的臨時統計數字，期內毛保費總額為1488億元，按年上升12.3%。壽險業務新造保單保費為848億元，按年上升9.4%，其中個人人壽及年金的非投資相連業務佔456億元，按年上升14.6%，投資相連業務則佔26億元，按年下跌37.8%。由內地訪客帶來的新造保單保費為128億元，按年上升7.9%，佔個人業務總新造保單保費的26.4%。

在內地訪客新造保單當中，約96%是醫療或保障類型的保險產品，例如危疾、醫療、終身人壽、定期人壽及年金等；約99%為非整付保費保單，即保費非以一筆過模式支付

2019年首季長期有效業務的保費收入總額為1322億元，按年上升13%。當中個人人壽及年金（非投資相連）業務的保費收入為1159億元，按年上升16.2%，而個人人壽及年金（投資相連）業務的保費收入則為66億元﹐按年下跌21.7%。退休計劃業務的供款為81億元，按年上升11.3%。

一般保險業務方面，首季毛保費為166億元，按年上升7%，淨保費則為114億元，按年上升7.7%。期內整體承保表現轉虧為盈，由2018年首季錄得虧損1.66億元轉為2019年首季錄得盈利0.44億元。

記者：歐陽偉昉

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