能源局推進平價上網建設 信義光能有支持

港股今早偏軟，恒指低開111點見半日低位回升，曾倒升40點，半日收報27066點，跌48點或0.18%；國指則升12點。大市半日成交425億元。

息口敏感的本地地產、中資電訊、公用、房託等受壓，但個股有不俗反彈。重磅股騰訊（0700）、平保（2318）升約1%，舜宇（2382）反彈逾2%。內房、軟件、食品做好，新城（1030）、融創（1918）升逾3%；金山軟件（3888）急升近8%。蒙牛（2319）、華潤啤（0291）升2%、3%。遭沽空機構狙擊的安踏（2020）反彈逾2%，連帶李寧（2331）、特步（1368）向好。此外物業管理、基建、新能源亦偏強。

能源局早前發布了2019年第一批光伏平價上網項目，項目規模超出市場預期；當局下發通知，要求積極推進平價上網項目建設，全面落實電力送出消納條件及優化建設投資營商環境，有利太陽能下游如太陽能玻璃等需求，信義光能（0968）經營環境持續改善。

此外，信義光能成功分拆信義能源（3868）上市，有助降低負債比率，有利加快核心太陽能玻璃及太陽能發電場的開發擴張。走勢上，信義光能上月升至4.5元出現調整，回落至4元已有良好承接，可以候於支持吸納。

劉思明

明報資深評論員