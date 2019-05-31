雖然隔夜美股靠穩，惟今早內地經濟數據遜預期，港股半日表現受壓。恒指今早低開111點後，已見半日低位，早段指數一度倒升，高位見27155點，漲40點，惟上升動力不足，中午尾市再度回軟，半日跌48點或0.18%，報27066點，成交金額424億元；國指升12點或0.12%，報10462點。

友邦（1299）領跌大市，半日跌1.67%，收報73.8元，是拖低恒指45點；傳匯控（0005）計劃向投行部門開刀裁員最少500人，半日收跌0.47%，收報64.2元。騰訊（0700）回勇，中午升1.05%，收報327.8元。

其他藍籌股方面，舜宇（2382）獲德銀唱好，半日升2.25%，收報68元，是升幅最大的藍籌；另一手機藍籌瑞聲（2018）升0.72%，收報41.95元。

地產股普遍捱沽，恒地（0012）跌1.67%，收報41.3元；新地（0016）跌1.77%，收報127.4元；新世界發展（0017）跌2.03%，收報11.6元；信置（0083）跌1.26%，收報12.56元。僅長實集團（1113）逆市造好，半日升0.35%，收報57.7元。九龍倉置業（1997）跌2.58%，收報54.65元，是跌幅最大的藍籌。

安踏（2020）反撃沽空機構「殺人鯨資本」（Blue Orca Capital）創辦人Soren Aandahl指控，並引入另一運動品牌lululemon athletica創辦人為股東。安踏半日收升3.9%，報48.8元。

外電報道，中國已制訂限制對美出口稀土的計劃，稀土概念再被熱炒。中國稀土（0769）半日再升3.12%，報0.66元，暫錄四連漲，累升44%。

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