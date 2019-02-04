中國物流與採購聯合會公布，5月份製造業採購經理指數(PMI)報49.4，差過市場預期的49.9，同時，亦低於4月份的50.1。

數據細分，生產指數為51.7%，比上月下降0.4個百分點。新訂單指數為49.8%，比上月下降1.6個百分點。產成品庫存指數為48.1%，比上月上升1.6個百分點。採購量指數為50.5%，比上月下降0.6個百分點。出廠價格指數為49%，比上月下降3個百分點。生產經營活動預期指數為54.5%，比上月下降2個百分點。

特約分析師張立群認為: 5月份PMI指數繼續下降，且降幅擴大，表明經濟下行壓力加大。在3月份提高到榮枯線以後，5月份PMI指數重新回落到榮枯線以下，表明經濟企穩基礎尚未建立。新訂單指數，出口訂單指數較大幅度下降，反映市場需求不足問題比較突出，特別是出口下行壓力較大；生產指數，採購量指數，進口指數，對未來生產預期指數下降，反映企業信心有所減弱，生產經營活動景氣度較低。綜合研判，當前形勢下行壓力較大，宏觀經濟需求不足問題比較突出。應該進一步做好宏觀政策逆週期調節工作，著力擴大內需，盡快提高應對外需波動衝擊，穩定總需求，穩定經濟增長的能力。

其他報道：

【反擊沽空】安踏反擊殺人鯨 引Lululemon創辦人為股東

【美墨關稅】特朗普加墨西哥關稅 股市、油價、披索下跌