美國對墨西哥加徵關稅，加上中國5月份製造業採購經理指數(PMI)報49.4，差過預期的49.9，港股今早低開111點或0.42%，報27002點，成交金額15億元；國指今早低開31點或0.31%，報10418點。

萬洲（0288）跌0.82%，報7.3元，是升幅最大的藍籌，吉利（0175）跌1.72%，報12.6元，是跌幅最大的藍籌。平保（2318）升0.75%，報87.45元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻10點；友邦（1299）跌1.07%，報74.25元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低29點。

彭博報道，匯控（0005）計劃向投行部門開刀。匯控行政總裁范寧持續向集團高層施壓，要求削減成本，以達到正數JAWS（經調整收入增長大於支出增長）的目標。今年2月獨挑大樑的新任環球銀行部門主管Greg Guyett，計劃在他的部門裁員最少500人。開市報64.5元，無升跌。

新濠國際（0200）旗下新濠博亞在香港時間傍晚宣布，將以每股13澳元，購入澳洲皇冠1.3535億股，總代價為17.5955億澳元（95.67億港元）。完成交易後，新濠博亞將在澳洲皇冠佔股19.99%股權。開市報16元，跌0.24%。

長和（0001）聯席董事總經理霍建寧，周一（27日）起連續三日入市增持長和股份，合共涉資近2600萬元，持股量增至0.14%。長和升0.07%，報73.05元

港鐵（0066）公布，其與英國公司FIRST GROUP共同持有獲英國運輸局批出專營權的SWR公司，因受到多項不利因素影響，FirstGroup會將專營權協議視為虧損性合約處理，港鐵將就上述影響撥備約4300萬英鎊(約4.3億港元)。開市報47.45元，跌0.1%。

安踏（2020）公布，Lululemon創始人Dennis Wilson認購7.78億港元股份，佔擴大後已發行股本的0.59%。另外，「強烈」否認Blue Orca報告中的猜測，認為有關猜測並「不準確及具誤導性」。開市報47.8元，升1.8%。

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