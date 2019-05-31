安踏（2020）昨日遭沽空機構「殺人鯨資本」（Blue Orca Capital）創辦人Soren Aandahl狙擊，今早公司澄清之餘，亦宣布配股，Lululemon創辦人將成為股東。

Soren Aandahl昨日於一個論壇上，指安踏誇大FILA中國的零售銷售收入，以及集團3年更換3名首席財務官（CFO），認為股價應有企業管治折讓，預計該股最多要跌34%。

今早安踏澄清指，董事會強烈否認報道中的有關猜測，認為有關猜測並不準確及具誤導性。但未有好似早其他早前遭到長篇報告沽空的公司一樣，詳列反擊理由。

另外，安踏亦宣布配新股，配股價49.11元，較昨日折讓約1.19%，新股佔經發行股本約0.59%，所得款項總額及淨額約為7.78億元，將用作營運資金及一般業務用途。公告指，認購人為 Mascot JVCo 的主要股東，安踏則透過Anta SPV 間接擁有 Mascot JVCo 的 57.95% 權益。

認購人除了是公司的關連人士之外，亦是由Dennis J. Wilson全資接有的投資工具，兼是另一運動品牌lululemon athletica inc. 的創辦人。

其他報道：

【美墨關稅】特朗普加墨西哥關稅 股市、油價、披索下跌