隔晚港股ADR隨美股上升15點或0.06%，報27130點，不過，今早美國總統特朗普表示要向墨西哥加稅5%，引發市場波動，港股今早有機會與ADR走勢不同。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.61%，折合報326.39元；傳匯控（0005）計劃向投行部門開刀，升0.48%，折合報64.81元；建行（0939）升0.06%，折合報6.2元。

今日焦點股份可留意：

彭博報道，匯控（0005）計劃向投行部門開刀。匯控行政總裁范寧持續向集團高層施壓，要求削減成本，以達到正數JAWS（經調整收入增長大於支出增長）的目標。今年2月獨挑大樑的新任環球銀行部門主管Greg Guyett，計劃在他的部門裁員最少500人。

新濠國際（0200）旗下新濠博亞在香港時間傍晚宣布，將以每股13澳元，購入澳洲皇冠1.3535億股，總代價為17.5955億澳元（95.67億港元）。完成交易後，新濠博亞將在澳洲皇冠佔股19.99%股權。

長和（0001）聯席董事總經理霍建寧，周一（27日）起連續三日入市增持長和股份，合共涉資近2600萬元，持股量增至0.14%。

港鐵（0066）公布，其與英國公司FIRST GROUP共同持有獲英國運輸局批出專營權的SWR公司，因受到多項不利因素影響，FirstGroup會將專營權協議視為虧損性合約處理，港鐵將就上述影響撥備約4300萬英鎊(約4.3億港元)。

安踏（2020）公布，Lululemon創始人Dennis Wilson認購7.78億港元股份，佔擴大後已發行股本的0.59%。另外，「強烈」否認Blue Orca報告中的猜測，認為有關猜測並「不準確及具誤導性」。

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