隔晚美國公布經濟數據，顯示美國經濟擴張勢頭穩固，美國股市從12周低點反彈，道指高開13點後，最多曾跌59點，最多升92點。美國第一季度GDP增長率從3.2%下修至3.1%，好過預期的3%。摩根資產管理公司全球多資產策略負責人John Bilton表示，即使考慮到已經看到的債息倒掛，也不認為未來12個月會出現經濟衰退，因為通常這個信號有很長的提前期。上周美國國內原油庫存減少28.2萬，僅及預期的五分之一，引發市場憂慮，拖累油價跌逾3%。

道瓊斯工業平均指數收漲43點，升幅0.18%，報25169點。標普500指數收漲5點，升幅0.21%，報2788點。納斯達克綜合指數收漲20點，或0.28%，報7567點。

麥當勞升1.64%，報199.24美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻21點，而雪佛龍跌1.19%，報115.38元，拖低道指9點。

科技股方面，蘋果收市報178.3元，升0.51%，谷歌母公司Alphabet收市報1121.41元，升0.13%，亞馬遜收市報1816.32元，跌0.15%，Facebook收市報183.01元，升0.45%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.43%，報372點。德國DAX指數收漲0.55%，報11902點；法國CAC 40指數漲0.52%，報5248點；英國富時100指數收漲0.46%，報7218點。