「Louis，唔好講笑，你知我平時唔理政治嘢，仲要好親中好建制，投票都係投李慧琼，但呢壇嘢，我真心淆底！」記得誰是Raymond嗎？就是我那個在中資行做資產管理的Happy Hour腳。不記得不要緊，因為絕不影響故事的推進，你只需記得他的職業便已足夠。是甚麼令平時一無所懼、敢於由外資行跳進中資行，「撈」了幾年而且「撈」得風生水起的Raymond如此驚恐？

「送中條例！呢個朵真係改得好！究竟邊個咁有才，將送中聯想到送終？」我想我還是第一次從Raymond口中聽到有關時事的話題。看來被稱為「送中條例」的逃犯條例修訂草案，終於喚醒了被視為政治冷感、金錢動物的中產關注。「送中條例」的討論已經爭論月餘，卻是甚麼原因，觸動了這個平時只愛談風花雪月、罵上司怨花紅的金融奴才的神經？

「Louis我問你，你覺得送中條例想打擊嘅，係邊啲人？」Raymond迴避了我的問題，更反客為主先出招。送中條例的始作俑者，當然是在台灣謀殺了女友的渣男陳同佳，原意是想將他繩之於法，於是引伸出要修訂逃犯條例。然而要在承認「一個中國」的原則下，台灣已表明不會協商嫌疑犯的轉交安排；但當局突然發現，「送中條例」有望合法地將想「送中」的人「送中」，於是繼續借渣男事件，力圖強推已引起社會強烈反對的修訂草案。如果條例最終上馬，陳同佳肯定是千古罪人。

所以說，「送中條例」真的是為了緝捕陳同佳？能夠做到當然好，但對當權者來說從來都無所謂，只剩下讓林鄭來演戲、遊說無知婦孺支持修訂的價值。有所謂的反而是如何幫助內地，引渡已逃到香港的逃犯。甚麼逃犯中共最關注？泛民、港獨請不要將自己看得太高，在政治層面上，他們也只是跳樑小丑，根本輪不到要將你們「送中」。想想這幾年習氏政權打擊最嚴的甚麼，當然是打貪。送中條例的目標，自然是這群已走資的貪官富商，以及幫助走資、洗黑錢的「白手套」。

「喂，Raymond，你唔係認為送中關你事呀？你咁睇得起你自己？」我呷了一口啤酒笑著說。「雖然你喺中資行，好多大客都係拎住黑錢入嚟開戶口，甚至證券行老闆都係用黑錢收購間行返嚟，但要捉，都係捉你啲客先，又或者捉你老闆先，幾時輪到捉你？」曾經聽某內地人行家說，內地富豪就算有幾多身家，只有成功轉落香港的，才算是真的身家，食證券飯的人大多明白所言非虛。近十年，內地資金在香港收購或成立的證券行、資產管理公司如雨後春筍，不計幾宗大型的行業併購，背後資金不少都是黑錢，甚至成立金融機構本身的目的，就是方便不同派系的人洗黑錢，這些都是送中條例最想打擊的目標。

「講真，確實係有排都未關到我事，我最多都只係將黑錢洗白嘅其中一間小公司嘅其中一個小職員。」Raymond苦笑說。「但係我啲客近期已經好驚，雖然未到話要到調走啲錢嘅地步，但搵自己幫襯開嘅律師、會計師計數，睇吓有冇Plan B保住啲錢同唔俾人捉到，已經做咗一段時間。」幾時都說，口裡說不，但身體最誠實。就算本來想反、又不敢反送中的商界，最終在中聯辦的召喚下歸隊力撐，但手持走資黑錢的老闆們，早就計劃逃生路線，難道還笨得等你條例通過、落閘放狗，才來狗急跳牆嗎？

「既然唔關你事，你淆底啲咩？」回應本文最初Raymond的擔憂，究竟是我太大安旨意，抑或是Raymond太杞人憂天？「點會唔淆底？你做外資行，你都知呢幾年邊個先係大客，係大陸人呀！更何況我哋呢啲中資細行？我哋啲客，100%係大陸人，仲要好多都係大陸老闆介紹嘅朋友，就算大家唔講唔提詐唔知，你估大家真係唔知果啲係咩錢？」Raymond說起來眉頭深鎖，似是此刻已經大禍臨頭。「當香港有咗送中條例之後，走資天堂嘅地位亦會不保，大老闆相繼提錢走，我哋仲會有咩生意？」

「資，總係要走嘅；黑錢，亦總係要洗嘅。我無你睇得咁灰，我唔相信有送中就無黑錢。」說實在，你覺得這幾年內地大力打貪，真的是想打貪嗎？打貪從來只是政治手段的堂皇藉口，目的就是以打貪為名，肅清非我派系的其他勢力，好讓得勢的一派繼續貪。同一道理，因走資、洗錢而被打擊的，要不是太大貪，就是非我派系。難道得勢一派不需繼續將錢運走？只要「企啱邊」，我不相信中資行會無生意。

「問題係，我哋點知自己有冇企啱邊，甚至係我老闆嘅老闆屬於邊條線，我哋做下屬嘅邊個知？」這是派系鬥爭下做下屬的無奈，也只盼跟著對的老闆。「仲有，今日就話想用送中嚟打走資，你點知聽日佢會唔會用嚟打幫手走資嘅人？唔好忘記送中係有追溯期，如果佢有一日睇你唔順眼，又或者你老闆原來得罪咗最得勢嘅人，搞到要成間行『炒家』，所有RO甚至Director Grade以上都要受牽連嘅，我唔敢想像會唔會關我事。」Raymond長嘆一聲，但不是身在局中的我，確實不知從何安慰。

這星期，歐盟向港府就修訂逃犯條例發出外交照會。究竟是外資抑或中資更懼怕「送中」？我不知道。我知道的，只是若今天給了屠夫一把宰牛的牛肉刀，難保某天他突然興致來了，會用牛肉刀來殺豬、殺羊、殺雞、殺鴨。到時，或許一切都太遲了。

羅仕揚

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