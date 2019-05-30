日本化妝品企業資生堂與屈臣氏集團，日前達成策略聯盟，展開三年的合作計劃，進一步加强策略夥伴的關係，攜手研發創新美容產品，滿足顧客對日本美妝產品持續增加的需求。近日兩大集團攜手研發並推出獨家護膚品牌d program旗下的全新系列 - Urban Damage Care，d program更於四月份獨家引入中國屈臣氏，銷售量較預期取得三倍增長。

資生堂及屈臣氏集團將加强合作，共同開發Za及專科的獨家護膚產品系列。雙方將運用大數據分析及顧客分析，加深對顧客及目標市場的了解，有助日後陸續推出更多獨家產品。屈臣氏則將進一步幫助資生堂，進軍內地市場，以及其他屈臣氏營運的市場，包括印尼及菲律賓。現時屈臣氏於內地擁有及營運超過3600家店舖，並服務超過七成的目標女性顧客。

資生堂株式會社社長及集團首席執行官魚谷雅彥表示，是次合作最令人期待的地方是雙方繼續合力研發創新美容產品， 以滿足亞洲顧客對日本美容產品龐大的需求。屈臣氏集團董事總經理黎啟明則說，資生堂及屈臣氏集團早前成功在內地、台灣及泰國推出d program Urban Damage Care產品系列，很高興能進一步與資生堂合作， 加強與顧客的聯繫，並於他們的營運市場推廣日本美藝及美妝護膚產品。

記者：陳偉燊

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