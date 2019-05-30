近年香港提出「智慧出行」，但早前西隧管制區發生車禍，原因是有貨車死火近1小時無被拖走，最終釀成意外，西隧被指未能及時監察，其實對比本港，內地早已開始引入大數據實時監察系統，利用視像掃描和GPS定位等管理公路，甚至可以1秒偵測路面異常。

內地收費道路普遍，每條道路長度以數十公里計，所以監察及管理車流極其重要，新創建（0659）旗下杭州繞城公路有個叫「杭州城市大腦2.0」項目，他們的監察中心更設有即時數據儀表，車流、平均車速及個別路段的堵塞情況都一目了然。

究竟呢個項目有咩作用呢？當公路上有汽車「死火」、或者車速突然減慢，監察中心螢幕就會「秒速」咁，在1秒內彈出影像，當值人員就會即時處理，務求路路暢通。

車行得太快被影快相就聽得多喇，原來係內地，車輛車速太慢都會視為「阻街」，而呢啲情況一般都會發生係超重嘅貨車身上，所以內地貨車經過公路收費處時會按重收費，逐一為貨車磅重，如果超重仲可能會叫你返轉頭，新創建仲話，寧願賺少一架超重貨車的道路費，都希望保持道路暢通。

內地流行電子錢包，不過只有手機支付並不足夠！新創建透露，現在杭州繞城公路接受現金、電子錢包支付寶及ETC裝置（電子收費系統），類似香港的快易通(Autotoll)，而現金、支付寶付款時間相若，均要「停車、付款或掃碼、開車」，所以希望今年內將ETC裝置付費佔比提高至9成，加速整個流程。

撰文：李哲毅‧杭州

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