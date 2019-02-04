中美貿易局勢持續升溫，拖低隔晚美股表現，亦令內地滬指終止四連升的走勢。港股今日繼續向下，曾創逾4個月低位，成交較淡靜。

恒指今早高開83點，報27319點已是全日最高位，隨後由升轉跌，早段曾低見27020點，創超過4個月低位，最多下挫214點，其後跌幅收窄，午後於27100點水平爭持，尾市維持過百點的跌幅，全日收報27114點，下跌120點或0.44%，成交金額764億元，第二日不足1000億元；國指升59點或0.57%，報10450點。

騰訊（0700）大股東Naspers早前落實分拆互聯網業務，騰訊股價今日回升，全日升0.75%，收報324.4元，貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻19點。不過，友邦（1299）跌2.15%，收報75.05元，為成最大拖低恒指的元兇，拖低大市59點。「阿里巴巴愛回家」效應消退，港交所（0388）今日跟隨大市下跌，全日跌1.49%，收報251.6元。

體育用品股普遍向下，安踏（2020）遭沽空機構「殺人鯨」Blue Orca Capital狙擊，安踏曾急挫12.88%，全日挫5.53%，收報46.95元；特步（1368）挫4.36%，收報3.95元；361度（1361）主要股東丁伍號再度增持，全日收報1.49元，無升跌。

內銀股逆市做好，抵銷大市部分跌勢。交行（3328）升1.98%，收報6.17元，是升幅最大的藍籌；工行（1398）升1.27%，收報5.6元；中行（3988）升1.25%，收報3.25元。

油價在亞洲交易時段上升，石化股午後見升勢，宏華（0196）漲4.69%，收報0.67元；中海油服（2883）升2.64%，收報7元；昆侖（0135）升1.54%，收報7.25元。

5G概念股續疲弱，中興（0763）挫5.28%，收報19.18元；京信通信（2342）跌2.58%，收報1.51元；南京熊貓電子（0553）跌2.02%，收報2.91元。

醫藥股普遍向下，石藥（1093）挫3.37%，收報12.6元，是跌幅最大的藍籌；金斯瑞生物科技（1548）挫3.3%，收報17元；三生製藥（1530）跌2.56%，收報12.94元。

其他報道：

【中美角力】中國會否限制蘋果報復美國？商務部咁回應...

【股價異動】安踏被Blue Orca睇淡 曾挫12.8%