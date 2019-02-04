一向熱愛藝術的新世界（0017）執行副主席兼總經理鄭志剛旗下尖沙咀Victoria Dockside又有新搞作，現代藝術博物館 （MoMA）公布將於今年8月在K11 MUSEA開設大中華區首間及亞洲最大的MoMA Design Store，佔地達6千平方尺。

據MoMA的新聞稿指，香港 MoMA Design Store位於尖沙咀Victoria Dockside的心臟地帶，店內設計由本地建築設計公司Edge Design主理，運用不少本地元素體現香港文化和精神，香港MoMA Design Store將成為亞洲最大設計商店，聯同位於日本東京及京都的兩間設計商店為亞洲帶來提高日常生活品質的創意設計。

現代藝術博物館首席營運官James Gara指，作為大中華區首間旗艦店，期待一眾本地及來自外地的設計愛好者和遊客光臨，發掘創新的優秀設計，亦很高興能在香港與K11 MUSEA 及鄭志剛合作，為香港打造獨一無二、由文化藝術主導的零售體驗，讓大家感受設計與創意豐富日常生活。

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