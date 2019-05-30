眼鏡88與智能售賣機營運商BoxAsOne、電子錢包服務供應商EFTPay合作，於葵涌活@KCC開設首間眼鏡88智慧商店，共有5部智能售賣機，當中3部出售隱形眼鏡，2部出售藍光鏡、太陽眼鏡及其他禮品。

值得留意的是，客人必須2年內曾在眼鏡88購物，有驗眼記錄才可以購買度數產品，若要購買隱形眼鏡，即使有普通驗眼記錄亦不能購買，必須2年內曾在眼鏡88購買隱形眼鏡，才可在智能店購買同款隱形眼鏡，並可以即時在售賣機取貨。

至於藍光鏡及太陽眼鏡，如果不需改配度數鏡，即使沒有任何驗眼紀錄也可以在智能售賣機下單，並即時取貨；若需要配上度數，則可在智能機取得相關收據後，再到眼鏡88普通門店驗眼及取貨，但只接受電子支付。現時最接近智能店的眼鏡88分店位於葵芳及荃灣，現場不設驗眼服務。

眼鏡88集團董事總經理鄭學玉指出，今次籌備約半年，投資額約6位數字，主力會出售隱形眼鏡，如果無人店表現理想，有望增加更多款式。至於未來發展計劃，鄭學玉表示未有確實時間表，或會推廣至機場、港鐵站及屋苑，今次的新店主要服務區內居民及鄰近商廈工作的人士。

眼鏡88專業事務及市場發展總監蔡碧欣補充，現有隱形眼鏡的選擇已涵蓋80%需要，如果售賣機沒有現貨，可選擇到其他門店取貨，每日會有物流團隊補貨，後台亦可即時查詢貨品數據，可盡快補貨。

EFTPay主席及行政總裁勞俊傑指出，智能店更注重用戶體驗，現時眼鏡88會員資料可連接售貨機，未來可研究下一步如何運用相關大數據，例如電子支付比例，幫助公司發展。

記者：蕭嘉聰

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