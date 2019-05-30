恒指跌114點，收報27121點，成交金額396億元。美股下跌，港股初段靠穩後跟隨A股跌幅逐步擴大，而沽壓較大的藍籌股是本地地產股，新世界（0017）、恒地（0012）都跌逾2%，一來或跟逃犯條例立法進入最後階段有關，而美國警告勿讓伊朗油輪停泊本港，經商局回應指某國單方面制裁，特區毋須履行，也令投資者對本港企業以至港元計價資產出現擔憂。除了本地地產股，就連領展、香港電訊等也持續受壓，這在近期避險市況中較為罕見。強勢的則是中資金融股，特別是內銀股，4大行全都升逾1%支撐大市。

當前市場既要擔心貿易戰和科技冷戰，又害怕經濟會步入衰退，入市選擇要麼是極度防守性的，要麼是已極度低殘的股份，後者可留意敏華（1999）。集團主要製造及銷售功能沙發，截至19年3月底止年度，收入為112.57億港元，同比增加12.28%。股東應佔年度溢利約為13.63億元，同比減少11.21%，倒退原因包括化工產品、鋼材、包裝材料中的紙板等生產成本上漲；人民幣升值令以港元結算的業績錄得匯兌虧損；自營店全面轉為經銷商店也有一定影響。

今年原材料雖然未有下跌，但也沒有進一步上升；人民幣匯價亦由升轉跌；零售渠道模式的改變也已完成。幾項拖累業績的因素也不復存在。

至於貿易戰對集團有影響，但全球沙發多在中國製造，客戶並無選擇，去年已開始徵收的關稅由敏華及客戶各佔50%，而集團早前收購的越南廠房正在擴建，料於8月逐步投產，屆時可全面作為向美國供貨的生產基地，較同業更具優勢。

整體而言，敏華已步入周期低潮，以往6、7年也曾經出現，最終業績也成功復蘇。本年度預測市盈率約7、8倍，已充份反映了利淡因素，現時股價貼近低位，有不俗防守力。

張兆聰

明報首席評論員