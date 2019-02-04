中美貿易局勢持續升溫，市場憂慮經濟衰退，隔晚美股急挫，內地股市今日低開低走。港股連跌兩日，曾創超過4個月低位。

恒指今早高開83點，報27319點已是全日高位，開市後隨即轉跌，並跌勢加深，曾跌穿27100點水平，約上午10時25分後曾低見27020點，最多挫214點，創超過4個月低位，其後略為回順，跌幅收窄，半日收報27121點，下跌114點或0.42%，成交金額396億元；國指升49點或0.48%，報10440點。

建行（0939）升0.98%，收報6.21元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻19點；友邦（1299）跌1.69%，收報75.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低47點。騰訊（0700）逆市微升，半日升0.37%，收報323.2元。

內銀股逆市上升，交行（3328）升2.15%，收報6.18元，是升幅最大的藍籌；工行（1398）升1.27%，收報5.6元；中行（3988）升1.25%，收報3.25元。

醫藥股普遍下跌，石藥（1093）跌2.91%，收報12.66元，是跌幅最大的藍籌；藥明生物（2269）更跌2.98%，收報75元；金斯瑞生物科技（1548）跌2.84%，收報17.08元。

報道指，三星電子可能再延遲推出摺疊手機時間表。手機設備股跑輸大市，中興（0763）挫6.57%，收報18.92元；舜宇（2382）跌2.82%，收報67.15元；比亞迪電子（0285）跌2.66%，收報10.24元。

本地地產股受壓，恒地（0012）今日除淨，半日跌2.71%，收報42.1元；新世界發展（0017）跌2.32%，收報11.78元；長實集團（1113）跌1.03%，收報57.75元。

貿易戰升溫，稀土概念股繼續炒上，中國稀土（0769）漲3.18%，收報0.65元；金川國際（2362）漲3.13%，收報0.66元；五礦資源（1208）升1.28%，收報2.37元。

其他報道：

【中美角力】高盛：中國若禁稀土出口至美國 影響力將十分明顯

【大行睇淡】交銀：中國出口增速放緩 滬指最熊或見2100點

【股份異動】手機設備股跑輸大市 中興挫半成