全球最大對沖基金橋水投資創辦人Ray Dalio發文，指中美角力已經不僅僅是一場「貿易戰」，美國切斷對華為的供應，相當於朝出口管制「武器化」邁出了一步，又認為現在是一個高風險的時刻。

Dalio表示，中美兩國的衝突不止是一場「貿易戰」，而是兩國在意識形態方面的衝突。

Dalio指，「歷史表明，此類爭端很容易超出涉事國的控制範圍，會變成非常可怕的戰爭，被捲入的所有國家及其領導人最後都會後悔」 ，「現在我們看到談判處於懸崖邊緣，所以這是一個高風險的時刻」。Dalio認為，在這懸崖邊緣，關注會否由「貿易戰」變為「出口禁運戰爭」。

Dalio指，美國切斷對華為的供應後，中國表示可能會通過限制稀土出口來反擊美國，稀土是美國企業生產手機、磁鐵和其他許多產品所需的重要元素。Dalio認為限制出口的機會正在上升。

Ray Dalio曾準確預測2008年金融危機，他在過去42年裡，把橋水打造成獲《財星》（Fortune）雜誌評選為美國第五重要的私人公司。去年，橋水管理資金超過1500億美元(約11700億港元)。

其他報道：

【股份異動】手機設備股跑輸大市 中興挫半成

【港股開市】恒指高開83點 中海油升2.63%

【A股開市】中美貿易局勢陰晴不定 三大指數低開

【歐美戰報】憂慮經濟衰退 道指曾挫409點 收跌221點