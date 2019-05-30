韓國媒體報道，三星電子(SAMSUNG)可能再延遲推出摺疊手機Galaxy Fold時間表，下月或無法推出。手機設備股今早跑輸大市。

舜宇（2382）現挫3.4%，報66.75元；比亞迪電子（0285）跌2.66%，報10.24元；丘鈦（1478）跌2.52%，報5.41元；瑞聲（2018）跌2.13%，報41.3元；高偉電子（1415）跌1.43%，報1.38元。

另外，中興（0763）發布5G安全白皮書，願與各國政府研究5G開放透明治理機制。不過，中興股價仍下挫，現挫5.09%，報19.22元。

中興稱，對於5G網絡的保護應該是多層次、全方位，對於5G新引入的網絡切片、邊緣計算等新技術能力的保護應該進行重點研究。對於未來5G網絡連接的重要基礎設施，運營商可以通過進一步開放自身的安全資源池，在網絡切片和邊緣計算的基礎之上，定制5G安全專網。

部分5G概念股亦偏軟，京信通信（2342）跌2.58%，報1.51元；摩比發展（0947）更下挫3%，報0.97元；熊貓電子（0553）跌2.02%，報2.91元；長飛光纖（6869）跌1.11%，報16元；中國鐵塔（0788）跌0.56%，報1.79元。

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