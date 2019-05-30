港股今早高開83點或0.31%，報27319點，成交金額21億元；國指今早高開60點或0.59%，報10451點。

中海油（0883）升2.63%，報13.26元，是升幅最大的藍籌，新世界發展（0017）跌1.33%，報11.9元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升1.04%，報77.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻29點；工行（1398）跌0.54%，報5.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低6點。

騰訊（0700）大股東Naspers宣布，落實分拆旗下互聯網業務NewCo於荷蘭阿姆斯特丹上市，料於7月17日掛牌。騰訊升1.06%，報325.4元

長和（0001）旗下WIND TRE 公布，今年首季收益為13.47億元(歐元‧下同)；未計合併成本之EBITDA為5.43億元；EBITDA及EBIT分別為5.26億元及2.52億元。長和跌0.4%，報74元。

股份異動方面，弘陽地產（1996）開市報3.38元，升26.5%；雅士利（1230）升7.9%，報0.95元；中國稀土（0769）升6.3%，報0.67元。中國置業（0736）報7.14%，報0.026元，美高梅中國（2282）跌1.3%。