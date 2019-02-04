中美貿易局勢持續緊張，美國10年期國債更曾跌至2.208%，見2017年9月以來最低，債息倒掛，大摩認為美債息確實在釋放出人們擔心經濟衰退的信號。美股三大指數向下，道指低開116點後，最多曾跌409點，低見至24938點，收市跌幅收窄，但亦見2月11日以來最低。

道瓊斯工業平均指數收跌221點，跌幅0.88%，報25126點。標普500指數收跌19點，跌幅0.7%，報2783點。納斯達克綜合指數收跌60點，或0.79%，報7547點。

波音跌1.7%，報348.8美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低41點，而Intel升1.51%，報44.23元，貢獻道指4點。

科技股方面，蘋果收市報177.38元，跌0.47%，谷歌母公司Alphabet收市報1119.94元，跌1.72%，亞馬遜收市報1819.19元，跌0.93%，Facebook收市報182.19元，跌1.15%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.44%，報370點。德國DAX指數收跌1.58%，報11837點；法國CAC 40指數跌1.71%，報5222點；英國富時100指數收跌1.16%，報7185點。