恒指昨跌155點，收報27,235點，成交金額833億元。美股下跌，美股期貨在昨日亞洲時段進一步向下，同時10年期債息邁向2.2厘關口，市場走勢反映投資者為經濟大幅放緩甚至衰退作出積極部署。亞洲股市受壓，但中港股市相對抗跌，始終累積跌幅已大，消化了貿易戰、科技戰因素，即使美股下跌，暫時也毋須跟足。粵海投資（0270）首季業績理想，又積極拓展新的供水項目，每年股息又不斷增加，是另一吸引的防守股選擇。

美股向下，幾個指數都下試頭肩頂頸線，歐美澳日債息亦齊齊向下，市况反映經濟前景會明顯轉差，若非大幅放緩就是衰退。這樣的話，美國聯儲局就會啟動減息，根據長短期債息來看，市場開始預期年內會減息多達兩次，這個概率已達到40%。若市場出現大幅減息預期，股市又會反過來有支持，直至企業債券信貸價差抽升，說明減息也無法壓低違約風險。市場開始炒作美國減息，正常來說美元應該難以強勢，只是歐洲、日本、澳紐等也不相伯仲甚至更差，至今也看不到美元回落。反而新興市場鬆一口氣，如巴西、印尼等近日都見股匯齊轉強。

債息反映經濟將轉差

中國內地方面，人民幣在岸和離岸價仍在6.9關口弱方徘徊。包商銀行周末期間被接管後，人行持續入市注資，周一及周二均淨投放800億元人民幣，昨日更加在公開市場進行2700億元逆回購操作，期限7天，創1月中以來最大逆回購操作規模，淨投放達到2500億元。正面看，人行放水當然有利股市，A股也穩守2900點大關，但如此大規模放水的背後原因值得深思。雖然接近月底，但就算是3月底的季結也未曾如此大手筆放水，幾可肯定是包商事件導致中小型銀行非常缺水，甚至正面臨流動性危機。有人行這條大水喉支持，當然不會演變成雷曼事件，但逆回購都是短錢，中小型銀行放貸能力會受到嚴重限制，不利經濟復蘇，降準又怕人民幣匯價受壓，內地也面臨兩難局面。

內地中小銀行「缺水」 不利經濟復蘇

A股過去兩天也較為政策市，周二廣東省推出刺激政策，汽車股強勢，昨華晨（1114）仍能再升4.4%。財政部昨公布險企扣稅優惠，保險企業發生與其經營活動有關手續費及佣金支出，不超過當年全部保費收入扣除退保金等後餘額的18%的部分，在計算應納稅所得額時准予扣除；超過部分，允許結轉以後年度扣除，今年1月1日起執行。財險（2328）和新華保險（1336）股分別升5%及4%。阿里將在香港第二上市，港交所（0388）先升後回順。內地《環球時報》指可以稀土反制美國，《人民日報》警告美國不要低估中國反制能力，中國稀土（0769）曾炒上30%。

粵投股息連年增 股價熊市穩步揚

粵海投資首季收入升4%至34億元，純利升11%至12億元。供水業務平穩，火電、高速等業務亦錄得增長。要留意，供水業務主要由港深東以外地區拉動增長，升幅達22.1%至4.2億元。集團繼續拓展新地區供水項目，5月份聯同控股股東中標興化市長江引水項目。粵投業務本就以公用事業為主，防守力強，主要收入的供港水務只加不減。現在積極發展新的供水業務，若被市場視作增長型公用股，更有望獲得重估。集團股息率超過4厘，每年股息又連年增加，股價在去年熊市中穩步上漲，是另一吸引的防守股選擇。

[張兆聰 還看今朝]