「四叔」李兆基正式退休，記者會上最搶鏡的不是兩位繼承人李家傑及李家誠，而是副主席林高演，他近乎把每一條問題先過濾，再分配予兩位公子作答，到李家傑及李家誠回答完畢後，林高演不時還會作進一步補充，猶如公開試小組討論中，最令人討厭的組員，但其他人當場又吹佢唔漲。

今年68歲的林高演位極人臣，當然有其過人之處。翻查媒體報導，林高演少年時代在英皇唸書，是前特首梁振英的師兄，而原來林高演早於在學生時代已和四叔有私交，事關他的姐姐林小芬與李兆基份屬好友。

《壹週刊》報導，1973年林家突然富貴起來，斥資45萬元由灣仔唐樓搬到半山麥當奴道六十四號碧雲樓，當時註冊業主為林高演和母親楊玉玲，及後再轉名予林高演的家姐林小芬名下。在香港大學修讀物理學，之後入滙豐做見習生，在滙豐銀行浸淫九年後，獲四叔力邀加入恒地，比兩位李家公子更早加入這個地產王國。

林高演深獲李兆基信任，四叔直言兩人「共同進退、心靈相通」，待遇不菲，而恒地最新年報顯示，林高演2018年總年薪3180萬元，即月薪265萬元，冠絕恒地董事局。

四叔一向數口精，願意給予林高演這份人工，當然要夠值。他加入恒基後碰上中英就香港前途問題進行談判，爆發移民潮，香港樓市大跌，銀行收水，恒基陷入債務危機，負債於1983年飆升至5億元。

據《壹週刊》報導，當時林高演建議四叔減持中華煤氣，由32%減至6%套現1億元，又成功說服稅務局減免恒基逾億元稅項，同時為恒基發債集資2億，令恒基債務在1984年大減八成至1億元左右。

但煤氣隨後卻被初出茅廬的劉鑾雄狙擊，購入800多萬股份後賣給基金，獲利3400多萬港元，李兆基在林高演協助下，動用10億元保住煤氣股份，令四叔對林高演刮目相看。

之後1993年，李兆基在收購美麗華酒店上，擊敗李嘉誠的由長實、中信組成的財團，有傳也是全靠林高演與楊志雲家族周旋成功。經此一役，林高演擢升為恒基副主席，The rest is history。

四叔退休，象徵恒地要揭開新一頁，正如林高演自己昨天也在股東會提到，恒基很穩健，兩位聯席公子在恒地培訓多年，李家傑及李家誠分別在集團工作34年及26年，相信他也應該要change，給自己找一個最佳位置。

歷史上的改朝換代，容易令人想起鰲拜，這位號稱三朝元老的大臣，跟著康熙的爺爺皇太極打天下，是為清朝的開國功臣，但最後卻不得善終，儘管順治皇帝臨終安排鰲拜為輔政大臣，也被康熙在登基後第一個拿來開刀。原因不證自明，鰲拜手握重兵，成為各個阿哥們奪取皇位必須要爭取的一個人物。

相信不少人也會聯想起電影《鹿鼎記》金句：「我全都要」，短短四隻字，盡顯「滿州第一勇士」四面威風，奈何現實歸現實，鰲拜晚年慘淡，「乜都冇得要」，一切全因他太過狂妄，脾氣暴躁也比較直，一點也不懂得圓滑，不懂得為人臣的道理。

大灣區國舅

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