休閒餐廳集團太興（6811）明日至下周二（6月4日）公開招股，集團將發售2.5億股，當中10%作公開發售，招股價介乎2.8至3.8元，每手1000股，入場費3838.29元，集資最多9.59億元，料於6月13日（星期四）於主板掛牌。交銀國際為獨家保薦人。

太興旗下共設9個餐飲品牌，包括「太興」、「茶木」、「靠得住」等，截至5月21日，集團於港澳、中國內地及台灣合計經營191間餐廳。集團預計，集資所得淨額44%用作於香港及內地開設現有品牌；11%用作翻新香港及內地現有餐廳；35%用作加強及擴展中國及香港的食品廠房；10%用作一般營運資金。

太興執行董事陳淑芳指出，集團會因應市場微調餐單價格，加幅溫和。另外，集團在全球有約500個供應商，供應十分穩定，非洲豬瘟對集團沒有影響。

陳淑芳又預告，今年是集團成立30周年，將以不同的市場活動回饋顧客。

同業翠華控股（1314）近日發盈警，預告純利大減七成，集團主席陳永安表示，太興以多品牌方式發展，有一定優勢。

記者：蕭嘉聰

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