上星期四（23日）聯想（0992）在香港舉行業績記者會，當董事長兼首席執行官楊元慶為免重蹈覆轍，開場白強調「聯想是一間全球化公司，也是一間源自中國的公司」之時，恐怕他怎也想不到只不過數小時後，聯想的名聲又再一次裁在外媒手上，而今次受到無妄之災的是執行副總裁兼首席財務官黃偉明。

事情源於業績會後黃偉明接受美國CNBC專訪，之後CNBC報道表示，如果美國繼續擴大對中國貨品徵收關稅，聯想可以將產能轉移到中國以外的國家地區（Lenovo said that it could shift production away from China if the U.S. slaps additional tariffs on Chinese products.），結果報道出來，被視為聯想打算撤出中國，並在內地網絡上流傳，在中美摩擦的風口浪尖上，聯想又再一次因此被標籤上「漢奸」、「賣國賊」之名。

事件之一發不可收拾，更令黃偉明要在個人微博道歉和澄清。但事實上，當時黃偉明原話是「我們已做好準備，可以將部分產能從中國調整至其他不受關稅影響國家的生產線（We have definitely the ability to shift some production from the impacted countries like China to the countries without having the impact of the tariffs.），公平地說，錯不在黃偉明而在記者，這一點當日在場的眾多港媒記者都能做證。

因為當日楊元慶已曾清楚表示，如果關稅擴大，聯想能立即調整由哪個地方生產、哪個地方供貨。黃偉明於會後接受港媒圍訪時也不下數次說明，雖然公司主要由中國供應產品至美國，但同時聯想在全球很多地方，例如巴西、墨西哥、印度亦有生產線，一旦加徵關稅也可靈活應對，改從這些不受關稅影響的地方生產。

至於所謂聯想撤出中國，問的沒問過，答的更不可能答過。

在同一個議題上，聯想已經連續兩次因外媒誤報而鬧出大風波，去年中美貿易摩擦爆發後，楊元慶接受英國媒體《詢問報》（The Inquirer）採訪，報道指，楊元慶當時回答為甚麼聯想沒受影響時，說因爲聯想是一間全球化公司，不是中國公司。該篇報導還以「聯想CEO：我們不是一間中國公司」（Lenovo CEO: 'We're not a Chinese company'）為標題。結果報道出來後引起內地網民強烈反響，楊元慶亦要在微信親自解畫，澄清是翻譯出錯，他原意是指「讓聯想不僅做一家成功的中國公司，更要做一家具有包容力的全球化公司」。

無論這兩次的誤報是否巧合，誠如聯想昨晚發布的澄清所言，外媒文字非金科玉律；不過話說回來，聯想今次事件也值得讓人思考，近幾年不少中國企業邁向國際化，而在對待媒體的時候，公司管理層及公關部門確實往往出現外媒是金科玉律的心態，只安排外媒專訪，而拒絕港媒邀約，卻忽略了有時候在言語溝通上，在對行業和公司的了解上，外媒不一定是金科，港媒也可是玉律。

試想想，如果當日安排黃偉明專訪的除了CNBC，還有場中任何一間港媒行家，結果會如此一面倒嗎？這或許是一些只仰外媒鼻孔的公關值得深思的課題。