上星期四(23日)聯想(0992)在香港舉行業績記者會,當董事長兼首席執行官楊元慶為免重蹈覆轍,開場白強調「聯想是一間全球化公司,也是一間源自中國的公司」之時,恐怕他怎也想不到只不過數小時後,聯想的名聲又再一次裁在外媒手上,而今次受到無妄之災的是執行副總裁兼首席財務官黃偉明。

事情源於業績會後黃偉明接受美國CNBC專訪,之後CNBC報道表示,如果美國繼續擴大對中國貨品徵收關稅,聯想可以將產能轉移到中國以外的國家地區(Lenovo said that it could shift production away from China if the U.S. slaps additional tariffs on Chinese products.),結果報道出來,被視為聯想打算撤出中國,並在內地網絡上流傳,在中美摩擦的風口浪尖上,聯想又再一次因此被標籤上「漢奸」、「賣國賊」之名。

事件之一發不可收拾,更令黃偉明要在個人微博道歉和澄清。但事實上,當時黃偉明原話是「我們已做好準備,可以將部分產能從中國調整至其他不受關稅影響國家的生產線(We have definitely the ability to shift some production from the impacted countries like China to the countries without having the impact of the tariffs.),公平地說,錯不在黃偉明而在記者,這一點當日在場的眾多港媒記者都能做證。

因為當日楊元慶已曾清楚表示,如果關稅擴大,聯想能立即調整由哪個地方生產、哪個地方供貨。黃偉明於會後接受港媒圍訪時也不下數次說明,雖然公司主要由中國供應產品至美國,但同時聯想在全球很多地方,例如巴西、墨西哥、印度亦有生產線,一旦加徵關稅也可靈活應對,改從這些不受關稅影響的地方生產。

至於所謂聯想撤出中國,問的沒問過,答的更不可能答過。

在同一個議題上,聯想已經連續兩次因外媒誤報而鬧出大風波,去年中美貿易摩擦爆發後,楊元慶接受英國媒體《詢問報》(The Inquirer)採訪,報道指,楊元慶當時回答為甚麼聯想沒受影響時,說因爲聯想是一間全球化公司,不是中國公司。該篇報導還以「聯想CEO:我們不是一間中國公司」(Lenovo CEO: 'We're not a Chinese company')為標題。結果報道出來後引起內地網民強烈反響,楊元慶亦要在微信親自解畫,澄清是翻譯出錯,他原意是指「讓聯想不僅做一家成功的中國公司,更要做一家具有包容力的全球化公司」。

無論這兩次的誤報是否巧合,誠如聯想昨晚發布的澄清所言,外媒文字非金科玉律;不過話說回來,聯想今次事件也值得讓人思考,近幾年不少中國企業邁向國際化,而在對待媒體的時候,公司管理層及公關部門確實往往出現外媒是金科玉律的心態,只安排外媒專訪,而拒絕港媒邀約,卻忽略了有時候在言語溝通上,在對行業和公司的了解上,外媒不一定是金科,港媒也可是玉律。

試想想,如果當日安排黃偉明專訪的除了CNBC,還有場中任何一間港媒行家,結果會如此一面倒嗎?這或許是一些只仰外媒鼻孔的公關值得深思的課題。