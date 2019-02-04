港股午後一度轉勢，在內銀股的帶動下，恒指曾倒升38點，最高見27429點，惟上升乏力，隨後指數復軟，埋單跌155點或0.57%，報27235點，成交金額832億元；國指跌26點或0.25%，報10390點。

友邦（1299）及騰訊（0700）雙雙成跌市火車頭，分別跌1.03%及1.11%，收報76.7元及322元，合共拖低大市57點。

財政部今日就保險企業發生的手續費及佣金支出，利好內險股表現，平保（2318）升0.53%，收報86.15元；中人壽（2628）升0.55%，收報18.28元。

外圍局勢未明，公用股有支持。明日除淨的煤氣（0003），今日逆市反彈，收升1.15%，收報19.34元，屬表現最好的藍籌；電能實業（0006）升0.18%，收報54.35元。防守股亦受捧，領展（0823）升0.83%，收報96.85元。

澳門公布博彩數據在即，濠賭股走弱，金沙中國（1928）跌2.71%，收報35.95元，是跌幅最大的藍籌；銀娛（0027）跌1.04%，收報47.55元。

傳內地要求銀行全面清查與包商銀行的業務，內銀股捱沽，工行（1398）跌0.18%，收報5.53元；建行（0939）跌0.65%，收報6.15元；交行（3328）跌0.66%，收報6.05元；中行（3988）跌1.23%，收報3.21元。另「明天系」旗下恒投證券（1476）公布，天風證券擬購公司近3成股權，恒投收報3元，漲14%。

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