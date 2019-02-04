VISA就香港使用創新技術改善乘車體驗進行一項調查，發現88％受訪者會嘗試使用乘車方面的創新技術。若該技術能提升乘坐體驗，他們願意分享位置數據。此取向遠高於全球平均水平的51%。調查亦發現，59%受訪者會嘗試以感應式信用卡或扣賬卡繳付地鐵閘口出入費用。

不過VISA認為，港人雖然對能改善乘車體驗的創新技術持開放態度，但乘客重視交通安全和網上個人資料私隱，多於方便程度和價格水平。

調查發現，無論是交通安全或支付安全，87%受訪者認爲公共交通的乘搭安全「非常重要」及「重要」，高於全球平均水平的78%。數據安全及私隱是採用創新設計的另一主要障礙：半數受訪者表示會因擔憂付款安全而卻步，另46%顧慮數據私隱保障。

上述的安全顧慮亦反映在大眾對無人駕駛汽車的取態上，59%表示不會試搭無人駕駛的士及73%擔心交通安全。繼安全後(55%)，港人在選擇交通方式時視方便程度（44%）和可靠性（43%）為「非常重要」。

VISA香港及澳門區董事總經理史美琪（Maaike Steinebach）表示，作為全球人口最稠密的城市之一，香港仍需不斷完善其運輸基建的效率及效能。由於現時近九成港人依靠公共交通工具上班上學，因此於交通系統上引入任何創意時，必須考慮到公眾的行為偏好和顧慮。

記者：廖毅然

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