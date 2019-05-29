《路透社》引述消息指，中國多地銀監局發布通知，要求轄內銀行全面清查與包商銀行的業務，包括直接與間接資產。

報道指出，中國金融監管部門正在全力化解包商銀行被接管后可能存在的不確定風險，當局想摸清風險底數，銀行界正按照監管要求進行報送。

同時，監管部門口頭傳達了分階段兌付協商處理的方案，初步確定5000萬元（人民幣，下同）以下的同業負債保本保息，5000萬元到1億元的同業負債保本無息；1億元到20億元的同業負債兌付不低於90%本金；20億元到50億元的同業負債兌付不低於80%本金；50億元以上的同業負債兌付不低於70%本金。

鑑於包商銀行出現嚴重信用風險，人民銀行及銀保監會決定自5月24日起對其實行聯合接管，為20年來首例國內銀行被接管事件，並委托建設銀行（0939）托管包商銀行業務。據指，包商銀行的主要股東是「明天系」掌門人肖建華。

另外，澳新銀行發表報告指，相信包商銀行被接管一事，反映內地去槓桿政策下，城商行的風險正在提升，然而該行相信包商屬個別事件，短期內不會引發系統性風險。報告又指，事件反映中國當局對金融市場風險的保守態度及當局對有能力控制相關風險的信心。

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