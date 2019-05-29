恒指跌110點，收報27280點，成交金額439億元。美股先升後跌，今早美股期貨進一步向下，同時10年期債息跌穿2.3厘水平，市場走勢反映投資者為經濟大幅放緩甚至衰退作出積極部署。亞洲股市受壓，但中港股市相對抗跌，始終累積跌幅已大，消化了貿易戰、科技戰因素，即使美股下跌，暫時也毋須跟足。

昨日強勢的汽車股轉弱，普遍先升後跌；內地繼續積極發展5G網絡，概念股持續回升，鐵塔（0788）及中興（0763）升1.6%及2.6%，手機設備股舜宇（2382）亦反彈1%重上70元水平；財政部公布險企扣稅優惠，財險（2328）和新華保險（336）股分別升2.9%及2%。阿里將在香港第二上市，港交所（0388）先升後稍回。環時指可以稀土反制美國，人民日報警告美國不要低估中國反制能力，中國稀土（0769）再炒上31%。

粵海投資（0270）首季收入升4%至34億元，純利升11%至12億元。供水業務平穩，火電、高速等業務亦錄得增長。要留意，供水業務主要由港深東以外地區拉動增長，升幅達22.1%至4.2億元。集團繼續拓展新地區供水項目，5月份聯同控股股東中標興化市長江引水項目。

粵投業務本就以公用事業為主，防守力強，主要收入的供港水務又只加不減。現在積極發展新的供水業務，若被市場視作增長型公用股，更有望獲得重估。集團股息率超過4厘，每年股息又連年增加，股價在去年熊市中亦穩步上漲，是另一吸引的防守股選擇。

張兆聰

明報首席評論員