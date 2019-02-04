中美貿易戰陰晴不定，加上隔夜美股下跌，拖累今早港股表現。恒指低開163點，開市不久跌幅擴大，最多挫212點，低見27178點，隨後跌勢喘定，並於27280點之間反覆爭持，半日跌110點或0.4%，報27280點，成交金額439億元；國指跌12點或0.12%，報10403點。

國際金融股偏軟，友邦（1299）領跌大市，最低見76.05元，半日跌1.35%，收報76.45元；匯控（0005）同步走低，中午跌0.46%，收報65.15元，兩股合共拖低大市51點。

騰訊（0700）與中興（0763）計劃合作成立5G聯合創新實驗室，兩股分勢各異。騰訊昨日反彈後，今日再度受壓，最低見321.2元，收跌0.43%，收報324.2元；中興逆市走強，以近半日高位收市，收報20.5元，漲2.6%。

舜宇（2382）執行董事及董事會主席葉遼寧表示，對美國抵制華為感遺憾，惟相信華為早有準備，對舜宇亦無影響，該股半日升1.16%，收報70元。瑞聲（2018）捱沽，跌1.53%，收報41.8元。聯通（0762）升1.47%，收報8.3元，屬升幅最大的藍籌。

地產股普遍向下，四叔李兆基正式退下火線，恒地（0012）半日跌0.2%，收報49.05元；新地（0016）跌1.87%，收報131.5元；昨日被內地自媒體《德林社》批評用潛規則賺錢的長實集團（1113），半日跌0.43%，收報58.25元；信置（0083）跌0.46%，收報12.92元；新世界發展（0017）平收，收報12.12元。

濠賭股向下，金沙中國（1928）跌2.57%，收報36元，屬表現最差藍籌；銀娛（0027）跌1.46%，收報47.35元。

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