中美角力升溫，人民日報「奉勸美方不要低估中方維護自身發展權益的能力，勿謂言之不預！」港股今早低開163點或0.6%，報27226點，成交金額105億元；國指今早低開67點或0.66%，報10348點。

創科實業（0669）升1.66%，報52.1元，是升幅最大的藍籌，昨日急升的車股有回吐，吉利（0175）跌1.69%，報12.8元，是跌幅最大的藍籌。

續炒作阿里巴巴來港上市，港交所（0388）升0.94%，報257元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻8點；王者榮耀海外發展折戟，騰訊（0700）跌1.35%，報321.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低35點。

《人民日報》評論文章稱，美國生產的消費性電子產品、軍事裝備和其他許多產品，都高度依賴中國稀土資源，稀土是否會成為中國反制美方無端打壓的反制武器？答案並不玄奧。《環球時報》總編胡錫進亦在Twitter 中稱，中國在「認真」考慮限制對美國的稀土出口，並可能在未來採取其他反制措施。中國稀土（0769）開市報0.62元，升21.5%。

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