美股復市，但受到中美貿易戰可能持續對峙的影響而下跌，美債上升，而3年期與10年期美債息差擴闊至負9.2個基點，倒掛程度為3月份以來最大。美國總統特朗普早前表示，對中國商品的關稅「可能會非常、非常大幅地上升」，而中國方面亦以指責「美國濫用WTO國家安全例外」，以及暗示以稀土作為反制武器，作為角力工具。美股道指高開30點後，最多曾升131點，其後轉跌最多243點，並以接近全日低位收市。

道瓊斯工業平均指數收跌237點，跌幅0.93%，報25347點。標普500指數收跌23點，跌幅0.84%，報2802點。納斯達克綜合指數收跌29點，或0.39%，報7607點。

聯合健康保險跌2.25%，報242.06美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低37點，而Visa升0.6%，報163.71元，貢獻道指7點。

科技股方面，蘋果收市報178.23元，跌0.41%，谷歌母公司Alphabet收市報1139.56元，升0.08%，亞馬遜收市報1836.43元，升0.72%，Facebook收市報184.31元，升1.79%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.22%，報375點。德國DAX指數收跌0.37%，報12027點；法國CAC 40指數跌0.45%，報5312點；英國富時100指數收跌0.13%，報7268點。