四大地產商創辦人已先後傳位。四叔、誠哥、彤叔、郭得勝都靠自己雙手打天下，是上世紀香港獨有的人物。

連同四叔退休，四大地產商創辦人已先後傳位。四叔、誠哥、彤叔、郭得勝都靠自己雙手打天下，又經歷過香港風雲際會的時代，歷練出來的手腕與眼光自非第二代可比，是上世紀香港獨有的人物。這種傳統的華資商人風流，如今在華人世界儼然成為歷史。

四位地產商巨擘本來不是經營地產，是在上世紀50年代末至60年代看到時勢才相繼入場，算是徒手將事業奠基至此。到了傳位至第二、第三代，除了新地（0016）之外，市場多少都認為接班人難及父輩，話題總離不開「管理層折讓」。畢竟接班的一代先天就靠父蔭，少了親手拼搏的機會，也有龐大包袱在身，自然少了那一份氣象。外界期望的，是第二、三代不要敗壞父輩家當，已是無量功德。

何況香港早是成熟市場，即使大家寄望有新一代華人富豪崛起，都只會將目光放在神州大地。數風流人物，騰訊（0700）的馬化騰、阿里巴巴的馬雲等，氣質已經不一樣，再要香港出產同樣舉足輕重的華商，已經不可能。能成為大家話題的，只有「中國商人」、「國企」或紅資，但彰顯出來的形象，到底是兩個世界。

且看今日恒基（0012）股東會所派發的四叔紀念冊，自序之用字，更令人緬懷舊時的香港。序中寫道：「本人雖退任主席，稍卸仔肩，未來仍將留任董事，賡續為集團盡心。前人有云：『大隱於朝，小隱於野，中隱則似出似處，非忙非閒』」，人生際此境界，不亦樂乎！」

「仔肩」語出《詩經》，「中隱」句化自白居易的「似出復似處，非忙亦非閑」，「際此境界」的文雅說法，現在更幾乎不見；落筆者自然是讀書消化後才寫得出來。李嘉誠當年回應大陸批評時，也是引用白居易的「心安是歸處」，悼念李光耀時，也形容其人「世罕其匹」，令他「感念疇昔」。姑勿論是否字字親筆，但至少那一代本地富豪，仍會重視修養與文章。儘管今日的中國領袖時時引經據典，卻總落得效顰醜態，常被網友挑錯處、錯字。這種氣象宏闊的「大孖沙」形象，恐怕隨着四叔退下來後，也在華人世界上絕種了。

賈文清

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