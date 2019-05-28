作為全港第二富有的富豪，四叔在市民大眾心目中的形象，很多時只能透過不同的影像和文字構成；作為財經記者，其中一個特點是有時候能夠近距離接近不同的「神話人物」，而四叔在筆者心目中就是一個會關懷小記者的慈祥長者，而且有趣的是，筆者與四叔兩次最近距離的接觸，都是在香港以外的地方。

筆者年資不多，而且並非主力負責香港地產行業的財經記者，第一次與四叔接觸是入行僅僅半年時，四叔舉家、加上恒基系一眾高層到西安出席「國際道德經論壇」，筆者當時有份隨團採訪，記得四叔拉著兩名兒子見記者時，第一句是囑咐公關一姐Bonnie要好好照顧記者們飲食，訪問完的最後一句則是拉著Bonnie說「快點帶他們去吃飯」，你問說話是否說給記者們聽？我不知道，但富豪需要討好記者嗎？

第二件事則發生在多年之後，事緣四叔在當年四川汶川大地震後積極參與賑災，包括在三四線城市廣泛興建醫院，當醫院建成後，當地政府邀請他到當地出席揭幕儀式，於是四叔再度率團出發。筆者當時工作的報館，因為不方便在內地工作未獲邀請，於是唯有硬著頭皮自行出發到當地採訪，四叔並沒有拒人千里，筆者當晚亦有份參與記者會。

記得當時的四叔精力已不如往日，加上已是夜晚，答問約半個小時後他已露出疲態，助手們都勸四叔不如結束記者會休息，但他為了讓記者們「交差」，依然打起精神多答幾個問題才離開，時至今日，筆者仍然記得他離場時蹣跚的背影。

鄧偉忠

明報記者

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