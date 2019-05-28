香港多位世界級富豪近年都先後隱退或離開，不禁讓人感到香港最輝煌的時代是否已過去。四叔是本港四大地產商中，最後一個亦是最高齡才退下火線的主席，今日在電視看到已年屆90歲的他出席股東會，許多以前採訪的回憶湧上心頭。

四叔在傳媒眼中，是一個慈祥可愛的老人家，常常語重心長地與記者談人生哲理，最深刻的是2012年年中，我隨恒地到北京採訪，由於同行的媒體不多，四叔在受訪期間暢所欲言。席間只有我和另一位前輩是女士，已經記不起當時在談甚麽話題，只記起四叔突然向著我說：「女人千萬不要『嫁錯郎』，女人嫁錯老公，一生就注定失敗」。

我當時來不及反應，只懂得傻笑，很快又回到正經的金融話題上。現在回想，如果時光可以倒流，我想我會反問四叔：「那怎樣才知道自己是否嫁對了人？」

大部分財經記者都喜歡向「大孖沙」提問樓市或股市預測問題，但我更喜歡聽他們分享人生大道理。第一代白手興家的港商，他們大多因戰亂讀書不多，卻每個都身懷絕技，成就創富傳奇。難道是命裏有時終須有嗎？不，四叔說：「大富由天，絕不是聽天由命，要大富，必先成小富，小富由儉起....」，說穿了就是成功無捷徑。

周佩施

明報記者

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