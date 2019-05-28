明報財經邀請寫四叔軼事的一刻，口快快答應，可是接下來幾天才懂叫苦。四叔不像彤叔、誠哥和賭王一樣，每次見傳媒都soundbite滿瀉。四叔不論是專訪、記者會還是standup，從來都老老實實、簡簡單單、毫無花招。生於順德的四叔出名「順得人」，雖然任問唔嬲，但內容平實，純粹從採訪角度來說，是悶的。

搜索枯腸想起一件小事。

2011年，周大福珠寶的上市投資推介午餐會，地點在會展舊翼，百多名記者在會場外守候，緊張盯着升降機，看看哪位賓客會到場。

門一開，四叔徐徐步出。升降機還有他的助理，沒有跟出來，目送四叔後就原lift折返。其他富豪「出巡」就算沒有保鑣公關前簇後擁，都至少有人全程傍住，四叔單拖到場，多少貫徹他不講派場的風格，也是富豪中少有。

看着他獨個逕自走進會場，拍下與彤叔拖手的經典合照，然後緩慢地步出會場，拿出手機說了幾句。以為是喚私人助理上來接他吧，誰知他卻走去撳lift，呆呆地等。畢竟也是一位八十多歲（當時計）的長者，見他略帶騰騰震的步伐，也覺得擔心。

四叔對下屬慷慨是街知巷聞，不僅在於他抱孫時豪派利是，聞說下屬犯錯也從不苛責。是以江湖流傳公司有些員工「返工要在午餐後」，算是職場的一大傳說。

前財經記者

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