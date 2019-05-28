時為2007年夏天，氣溫如常地高，香港股市則異常地熾熱。其時四叔不止是城中頂級富豪，更是亞洲股神，市况每有波動，傳媒總愛找股神為股市「把脈」。小記當年多次被派到國金二期電梯大堂，等候四叔上班下班，但求股神賜下幾句真言，而四叔每次也會為了讓記者交差而非常合作。

經過多番等候及短暫交談，四叔都認得小記了，有一次四叔比平常下班時間更晚一點，接近8時，放工人潮已散，小記在電梯大堂的身影益發突兀。四叔的私家𨋢門終於打開，他及其助手緩緩步出電梯，小記當然馬上走上前。

不過甲級商廈的保安員也是盡責，這次不止是開聲制止，更是出手阻攔小記前進，就在小記被擋在路中之際，四叔親切地向我招手，保安員看見此番景象，也只有放行。最終談了甚麼，小記也沒印象，但四叔親切的笑容卻記得很清楚。

還有一次，四叔出席公開活動，甫現身即有現場記者讚四叔「今日好靚仔」。只見四叔細細聲回答：「跛咗嘅靚仔。」原來四叔當日腳有點扭傷，但被讚靚仔後面露靦腆神情，又有點不知所措，可愛到爆。

四叔還有一點就是夠坦白，有段時期天匯撻訂一事鬧到沸沸揚揚，談到非港人來買天價樓，四叔還會跟小記解釋：「有錢人一向鍾意用公司名買樓，點會用自己名（當然今天情況不適用了）......香港對於有錢人來講真係天堂嚟架。（今天也不知適用否）。」

此外，有哪一位富豪，添孫後會明白告訴大家，希望孫兒曾孫曾曾孫一直大富大貴下去，而不是虛應幾句希望他們貢獻社會乜乜物呢？似乎就只有四叔「唔扮嘢，做自己」。

明報小記

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