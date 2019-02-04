獲「超人」李嘉誠透過旗下維港投資注資的Endless West，以生物科技方式推出首個分子威士忌Glyph，並宣布在香港屈臣氏酒窖（Watson’s Wine）的指定分店獨家發售，定價488元。

Endless West共同創辦人兼首席執行官李子民（Alec Lee）指，Glyph利用分子科學技術，在毋須釀製的過程下，24小時內便可生產而成。研發團隊把酒的化學成份逐格拆解，分析酒的味道、香氣及特質所代表的分子結構，再從植物、酵母及生果等中物色相應分子重塑威士忌。比起傳統威士忌需時10至20年釀製而成，公司的技術只需數天便可研發出新酒品，並可按顧客喜好和需求調整口味和提升質素。

公司目前在美國部份州分有售Glyph、包括於三藩市、紐約的高級餐廳及酒吧，大約有150個銷售據點。在海外發展，李子民透露目前僅集中在香港與屈臣氏的合作，今年會位於長江中心、世紀廣場、國際金融中心、金鐘太古廣場及海洋中心的5間Watson’s Wine試賣，零售價每支488元（750毫升）。

他又提到，公司將會於年內將產品推廣至洛杉磯及美國其他東岸地區，但就未有到亞洲其他地區發展的具體計劃。對於短期的銷售目標以及長遠收支平衡的計劃，他均表示未能奉告，但就承認希望會有下一輪融資，惟拒絕透露其具體時間表或目標金額。

Endless West分別在2016年及2018年獲種子基金及A輪融資，均由維港投資領投，累計融資金額約1300萬美元（約1億港元）。

記者：劉旭霞

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