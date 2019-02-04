南方東英今日推出恒指每日反向（-2X）ETF（7500），若恒指下跌1％，理論上該ETF的價格會上升2％。南方東英指，預料這隻兩倍反向ETF會較現有的一倍反向ETF、恒指每日反向（-1X）ETF（7300）交投量更多。

這是香港首隻帶有槓桿的反向ETF，南方東英指，產品上市初期有6000萬美元的初始投資。該ETF發售價為每單位7.2元，今日收報7.14元，成交金額3250萬元。

此前香港已有一倍反向ETF，而正向ETF則有兩倍的，主要追蹤恒指及國指。南方東英恒指每日反向（-1X）ETF推出兩年以來，每日成交額的市佔率達97.4%，以管理資產規模計算，市佔率為78%。

南方東英銷售及產品策略部首席財富管理銷售王卓峯表示，一倍反向的產品較適宜基金經理或機構投資者，為短期波動的市况作對冲，他們持有的時間一般為兩周至兩個月。而兩倍反向ETF更適合經驗較豐富的投資者，由於有槓桿，他們的風險承受能力必需更高，而持有的時間可能較一倍反向更短。

南方東英ETF策略師李雪恒指出，本月市况波動，不明朗因素多，適宜做對冲，但過去港股市場的對冲產品不多，窩輪及牛熊證難以百分百對冲風險，且條件複雜，亦有到期日，不可長期追縱。他指出，很多投資者持有大量恒指成分股，打算長期持有，但需要對冲產品以管理短線風險。

值得注意是，由於研發成本較高，恒指每日反向（-2X）ETF全年經常性開支比率為1.8％，較一倍反向的1.1％高。另外，反向產品以買入期貨作為部署，以達到反向追蹤的效果，但由於是每日重新調整，因此較適合在一面倒的市况時買入，若市場表現牛皮，反向ETF較難表現其槓桿效應。

記者：廖毅然

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