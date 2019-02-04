MSCI明晟首階段擴容內地A股今晚生效，內地三大指數全線做好，帶動港股先跌後回升，午後曾升約200點，成交額重上千億元。

恒指今早低開13點後倒升，早段於27330點至27445點區間上落，午後升幅一度擴大，曾高見27490點，最多升202點，惟之後無以為繼，升幅收窄，尾市於27325點之上徘徊，全日收報27390點，上升102點或0.38%，成交金額增加至1265億元；國指升13點或0.13%，報10416點。

友邦（1299）升2.31%，收報77.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻63點；中移動（0941）跌1.54%，收報70.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低20點。

防守性藍籌股份普遍向下，煤氣（0003）跌2.65%，收報19.12元，是跌幅最大的藍籌；中電（0002）跌1.94%，收報90.9元；長建（1038）跌0.99%，收報60.05元；領展（0823）跌0.83%，收報96.05元；港鐵（0066）跌0.42%，收報47.55元。

《南方都市報》引述廣東省政府一則方案報道，該省擬逐步放寬廣州、深圳市汽車搖號和競拍指標，擴大准購規模，其他地市不得再出台汽車限購規定。汽車及相關股抽升，吉利（0175）升4.66%，收報13.02元，是升幅最大的藍籌；永達汽車（3669）飈升10.83%，收報6.45元；中升控股（0881）升7.25%，收報19.24元。

恒地系主席李兆基退任，由兩名兒子「接棒」。部分恒地系股價普遍做好，恒地（0012）升0.51%，收報49.15元；香港小輪（0050）升0.34%，收報8.75元；美麗華（0071）升1.89%，收報16.2元。

外電報道阿里巴巴最快今年下半年申請在港第二上市，港交所（0388）升2.17%，收報254.6元；阿里系方面，阿里健康（0241）升2.28%，收報7.64元；阿里影業（1060）無升跌，收報1.58元。

科網股獲追捧，連跌8日的騰訊（0700）今日回升，全日升0.56%，收報325.6元；美圖（1357）揚7.63%，收報2.82元；閱文（0772）升3.62%，收報31.5元。

手機設備及5G概念股續回升，舜宇（2382）升2.98%，收報69.2元；丘鈦（1478）升2.93%，收報5.63元；中興（0763）升2.15%，收報19.98元。

維他奶（0345）創上市新高，曾見42.05元，全日揚5.34%，收報41.45元。

浦江國際（2060）和信義能源（3868）今日主板掛牌，浦江國際全日收報2.71元，較招股價2.68元高1.12%，未計手續費，一手1000股帳面賺30元；信義能源收報1.94元，與招股價持平。

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