【四叔與財記】回想四叔推介股份 點解無恒基嘅？
文章日期：2019年5月28日 18:42
李兆基十分低調，鮮有跟媒體對話。十多年前，四叔忽然頻頻出來談股論市，記者因而多了機會跟他接觸。由於筆者個性較批判，對富豪或權貴的說話每每聽不入耳，甚至出言挑釁。
那時四叔被稱為「亞洲股神」，常向傳媒講述投資心得，每每如股評人上身，推介心水股份，有次他連推十隻股票，筆者即時問題係 ：「點解冇恒基嘅？」（言下之意是你自己也看不好自家的股票）。又例如他發表經濟意見時，我會質問：「昨天李嘉誠都唔係咁講喎？」
雖然刻意刁難，但四叔非但沒有氣忿，反對筆者刮目相看，偶爾更私下聯絡，也不介意筆者與他意見相悖。記得金融海嘯時，恒指正在兩萬點以下，他公開估計會反彈到21000點，筆者與他電聯，直指他過份進取，更勸他不如改說兩萬點。
跟四叔相處多了，發覺他為人相當念舊，是一位謙厚慈祥的長者，經常願意分享人生道理，雖然今天筆者大多已忘記，卻有一句奉為金科玉律，並身體力行至今，是甚麼？不就是「事業未成，不要娶妻」。
劉智恒
前財經記者
【四叔與財記】四叔在我的簿上畫上新鴻基標誌 還寫了這十個字...
【四叔退休】恒地堪稱「農地王」 四叔最後一個大型項目要數13年前...
【四叔退休】曾被喻為亞洲股神 四叔、誠哥、彤叔拍住上炒國企勁賺