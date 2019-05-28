李兆基十分低調，鮮有跟媒體對話。十多年前，四叔忽然頻頻出來談股論市，記者因而多了機會跟他接觸。由於筆者個性較批判，對富豪或權貴的說話每每聽不入耳，甚至出言挑釁。

那時四叔被稱為「亞洲股神」，常向傳媒講述投資心得，每每如股評人上身，推介心水股份，有次他連推十隻股票，筆者即時問題係 ：「點解冇恒基嘅？」（言下之意是你自己也看不好自家的股票）。又例如他發表經濟意見時，我會質問：「昨天李嘉誠都唔係咁講喎？」

雖然刻意刁難，但四叔非但沒有氣忿，反對筆者刮目相看，偶爾更私下聯絡，也不介意筆者與他意見相悖。記得金融海嘯時，恒指正在兩萬點以下，他公開估計會反彈到21000點，筆者與他電聯，直指他過份進取，更勸他不如改說兩萬點。

跟四叔相處多了，發覺他為人相當念舊，是一位謙厚慈祥的長者，經常願意分享人生道理，雖然今天筆者大多已忘記，卻有一句奉為金科玉律，並身體力行至今，是甚麼？不就是「事業未成，不要娶妻」。

劉智恒

前財經記者

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