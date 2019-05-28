中華煤氣（003）執行董事兼行政總裁黃维義表示，集團在2017年承諾當年加價後兩年不加價，但是隨著過去通脹、員工及營運成本上升，已有壓力去和政府研究加價。常務董事陳永堅表示，工資成本增加8%，加上配合政府的未來建屋計劃下建設管網，亦需投資70億元，因此已面對成本壓力。但是因為已使用源自價格相宜的天然氣源，因此煤氣單價才不致見到太大加幅。

黃維義又稱，內地現時用氣佔比只8%，未來預期會按國策增至15%，但是在氣點方面則不會增加，反而多用發佈式能源。他有信心，在業界爭取下，爭取氣價上調。以今年首季冬天而言，用氣量按年增加16至17%，全年預計增加15%。燃氣行業的毛利率則有下調壓力，估計有單位數跌幅。陳則指，在分佈式能源按每個點計，投資才8000萬至1億元，因此對資金壓力不大。

對於有記者提問到陳、黄有否考慮退休，陳永堅笑說，自己已有長者卡，可用2元乘車，感到好開心，但其實60歲才是中年，因此不會言休。在管理方面，他謂企業要Innovation創新，及Implementation執行力方面著重，去開發產品，及在工程、市場開拓及客戶服務方面執行，達致G增長。

記者：陳偉燊

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