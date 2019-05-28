四叔李兆基宣布退休，在送給股東的紀念冊上，除了有四叔個人自序，還記下他的處世金句。

相關篇幅開宗明言，四叔處世在於「止，定，靜，安，慮，得」六字，此六字源於《大學》首章「知止而後有定，定而後能靜，靜而後能安，安而後能慮，慮而後能得」，意即知道目標（止）所在才能志向堅定（定），志向堅定才能鎮靜不躁（靜），鎮靜不躁才能心安（安），心安才能思慮周詳（慮），思慮周詳才能有所收穫（得）。

紀念冊亦言，四叔多年縱橫商場，面對金融市場起起跌跌，正是憑六字真言，讓他有「泰山崩於前而色不變」的涵養與能耐。

紀念冊亦指，四叔營商「以人為本」，要做到既服務人群，又能盈利的雙贏局面，例如1998年亞洲金融風暴，中華煤氣（0003）宣布不加價、不裁員、不減薪的三不政策，並在之後10年沒有加價，恪盡企業社會責任。

四叔也在紀念冊上重提他的理財哲學，就是「搵錢要成功，使錢要成功」，懂聚財也要懂散財。這個「聚散之道」，正是來自於自號陶朱公的春秋著名政治家、軍事家和經濟學家范蠡「三聚三散」的典故，後世亦以范蠡為商人的師尊始祖。

四叔熱心公益亦為人所知，原來他的行善心得也帶有營商之意，就是要懂得槓桿原理，以小博大，做慈善投放1元，回報10元，以最高回報為目標，使更多大眾受惠。他也視自己的行善如「農夫插秧」，種下秧苗，讓更多富豪效法，那日後收成自能延綿不斷，生生不息。

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