MSCI明晟首階段擴容內地A股今晚生效，內地三大指數今早全線走強，帶動港股先跌後回升。

恒指今早低開13點，報27274點，開市後拗腰倒升，重上27300點水平之上，臨近半日尾市指數升幅再擴大，曾高見27443點，最多升155點，半日收市報27422點，上升134點或0.49%，成交金額404億元；國指升55點或0.53%，報10458點。

防守性藍籌股份全線向下，煤氣（0003）繼續回吐，半日跌1.93%，收報19.26元，是跌幅最大的藍籌；中電（0002）跌1.78%，收報91.05元；長建（1038）跌0.58%，收報60.3元；電能（0006）跌0.46%，收報54元；港鐵（0066）跌0.84%，收報47.35元；領展（0823）跌0.21%，收報96.65元。

《南方都市報》 引述廣東省政府的一則方案報道，該省擬逐步放寬廣州、深圳市汽車搖號 和競拍指標，擴大准購規模，其他地市不得再出台汽車限購規定。汽車及相關股抽升，吉利（0175）升6.11%，收報13.2元，是升幅最大的藍籌；永達汽車（3669）飈升11.68%，收報6.5元；中升（0881）急升7.8%，收報19.34元。

恒地系主席李兆基退任，由兩名兒子「接棒」。恒地系股價普遍做好，煤氣跌1.93%；恒地（0012）升0.51%，收報49.15元；香港小輪（0050）升0.69%，收報8.78元、美麗華（0071）升1.89%，收報16.2元；港華燃氣（1083）升0.18%，收報5.69元；恒基發展（0097）及陽光房地產（0435）均無升跌，分別收報0.69元和5.9元。

科網股騰訊（0700）連跌8日後，今日回升，半日升1.61%，收報329元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻41點；金山軟件（3888）；網龍（0777）升2.93%，收報20.4元。

手機設備及5G概念股續回升，舜宇（2382）升3.65%，收報69.65元；丘鈦（1478）升3.29%，收報5.65元；中興（0763）升2.51%，收報20.05元。中資電訊股中移動（0941）跌1.33%，收報70.65元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低17點。

博彩股做好，永利澳門（1128）漲3.86%，收報17.22元；銀娛（0027）升2.99%，收報48.25元；澳博（0880）升2.8%，收報8.8元。

外電報道阿里巴巴最快今年下半年申請在港第二上市，港交所（0388）升2.09%，收報254.4元；阿里系股份個別發展，阿里健康（0241）升2.95%，收報7.69元；阿里影業（1060）無升跌，收報1.58元

浦江國際（2060）和信義能源（3868）今日主板掛牌，浦江國際半日收報2.69元，較招股價2.68元高0.37%，未計手續費，一手1000股帳面賺10元；信義能源半日收報1.94元，與招股價持平。

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