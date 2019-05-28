【內媒炮轟】內媒狠批李嘉誠用潛規則謀利 蛀蝕中國經濟根基
文章日期：2019年5月28日 11:56
新華社旗下「瞭望智庫」的微信公眾號於數年前曾發表一篇名為「別讓李嘉誠跑了」的文章，一度在內地惹來爭議。近日內媒新浪財經引述自媒體《德林社》發文，批評長實集團（1113）在中國通過潛規則賺大錢，但在中國經濟轉型升級之際，卻套現走人，蛀蝕中方經濟的根基。
《德林社》發布一篇名為「李嘉誠真跑了」的評論，文中指李嘉誠已經4年沒有在中國拿地，相反一直拋售中港物業，6年之間拋售套現逾1700億（人民幣．下同）。文中舉例指，李嘉誠早在6年前就開始不斷減持套現大陸的地產業務，從出售廣州都薈廣場，沽空中環中心的股份，到現在為上海高尚領域項目物色接盤者，截止去年底，長實中港的土地儲備同比下降33%和44%。
文中炮轟，長實在中國通過潛規則賺取了千億元，又指長實有別於內房，李嘉誠喜歡囤地及炒地皮，批評李嘉誠於內地項目，絕大部分開發時間都在10年以上。內文亦舉例稱，李嘉誠於2008年在重慶南岸以20億元拿了一塊地，去年以200億元兜售，「10年之間趴著什麼都不幹，就坐地賺取10倍的差價。」
文末亦狠批李嘉誠為首的一批商人，享受了中國改革開放的紅利，但在中國經濟轉型升級的過程之中，卻瘋狂套現走人。文中強調，勿讓那些用盡潛規則逐利的商人掏空了商業的信用，蛀蝕中國經濟的根基。
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