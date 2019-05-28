正當市民及立法會與政府之間，就逃犯條例熱論及鬧得沸沸揚揚之際，有恒基地產（0012）小股東向公司管理層，提問關於逃犯條例的看法，將於今日接任聯席主席兼總經理職務的李家誠指，有關條例旨在堵塞法律漏洞，彰顯公義，不擔心。

在記者會上，亦有記者同樣作出關於逃犯條例的提問，聯席主席兼總經理李家傑同樣回應稱，特區政府擬借助有關法律堵塞法律漏洞，並彰顯公義，想不到不支持的理由，不用擔心，他又指，市場對修例有好多猜測，但他覺得無問題。副主席林高演補充，儘管多人有猜測，但是覺得有關法律無甚問題。

港府近月建議修訂逃犯引渡條例，容許內地、台灣和澳門以個案形式申請把刑事罪行的嫌疑犯從香港引渡到當地受審，引發港人、國際和商界等關注有關修訂會削弱香港在「一國兩制」下作為獨立司法管轄區的地位。當中，香港商人、華人置業（0127）前主席劉鑾雄就2014年被澳門法庭裁定行賄罪成被判囚5年多的案件，早前入稟香港法庭，要求法庭宣在香港政府的修例建議違憲。

記者：陳偉燊

【四叔退休】李兆基：香港是天堂 不感恐懼和擔心

【四叔退休】四叔紀念冊 自序談退休 讚接班人

【四叔退休】李兆基：如果時光倒流，希望......

【四叔退休】股東：對恒地系續有信心 會「繼續長揸」

【四叔退休】恒地堪稱「農地王」 四叔最後一個大型項目要數13年前...

【四叔退休】四叔收購煤氣 創「大孖沙」進軍公用事業先河

【四叔退休】曾被喻為亞洲股神 四叔、誠哥、彤叔拍住上炒國企勁賺