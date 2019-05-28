恒地（0012）創辦人、四叔李兆基榮休第一日，他在股東會後與傳媒會面，問到四叔退休第一天的行程，其二子、恒地聯席主席李家誠指，四叔今日「把聲不好」，由他兩兄弟代答。李家誠指四叔退休後更多時間，除了日常工作，亦會享受家庭樂及湊孫。恒地執董、副主席林高演指，四叔有兩架私人飛機，相信亦不會浪費。

談到兩子接班一事，四叔可有錦囊妙計相授，四叔長子、集團聯席主席李家傑指，「主席（四叔）已教了我們幾十年，有好多錦囊，大家不用太擔心。」他又指，兩兄弟已分工多年，全公司的架構到運作都好熟悉，再次叮嚀大家不用擔心。

李家誠則指，父親教他們做生意要「四兩撥千斤」，而做生意及做慈善亦要「以小博大」的態度去做。

林高演則強調，四叔仍留任集團執董，仍會參與集團業務及在重要事務上給予指導。他的錦囊亦不只教兩個兒子，亦有與大家分享。

至於四叔一向對股市有心得，更有「亞洲股神」美譽，被問到近期恒指走勢及當恒指升上3萬點的捐款承諾時，林高演指，四叔在去年已履行承諾，向恒大、城大等多間大學捐款，捐款已「名花有主」及多已簽約。他又重申，今年的捐款已完成，但捐款是持續、長線的，亦不會「限時限刻」，要好項目及要視乎項目可為社會帶來的利益，李家傑、李家誠亦會繼續留意令社會和諧的慈善。

問到香港樓市看法時，主理本港業務的李家誠指，海外、內地均有需求湧港，港樓需求仍大，寫字樓亦供不應求，加上長期利息偏低，對樓價有支持。他指，看不到樓價有大調空間，料穩定發展。

談到年輕人置業難，四叔曾提出捐地助年輕人上樓，李家誠指公司已做過社會房屋，未來亦會做更多，希望幫到年輕人。林高演指，已盡量增加供應，希望樓價回順。

記者：方楚茵