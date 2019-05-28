恒地（0012）主席李兆基宣布退休。他接受彭博專訪時表示，香港是「福地」，背靠祖國，基本因素好好，有利樓市發展，對香港樓市前景較為樂觀， 惟勿漠視有起有落。

他表示，市場目前對房屋的需求仍然非常龐大，這主要是由於利率長期偏低，加上華人都喜歡自置居所，投資偏向「磚頭」，惟仍不能漠視風險，因為樓市有起有落，亦受外圍因素影響。有需要買樓自住的話固然沒問題，最重要的是量力而為。

他稱，香港與內地的緊密聯繫是另一個利好樓市的因素；香港住宅價格接近於紀錄高位，過去三個月還在一路攀升。在低利率和住宅供應長期緊缺的情況下，去年年底樓市的突然下滑看起來似乎只是房價長期上漲過程中一次短暫的回調。

他說，香港的房地產相關行業在本地的GDP佔相當的比重，如樓市下跌，對經濟定會有影響，但金管局曾表示約65%業主自住單位已全數還清按揭貸款，而本地銀行對樓宇按揭都非常謹慎，部分物業只可以提供最高到樓價50%的貸款。所以整體來看，選擇買樓的人，基本上不應有負擔能力問題。加上金管局一向都重視這風險，長期嚴密監察市場，有需要時會採取防控措施，因此目前的風險應不高。

李兆基表示，長遠而言，集團很支持政府繼續多推土地興建房屋，發展新界和舊區重建都很值得考慮。

他又說，增加土地供應是治本的方法，不同的造地方法有快亦有慢，時間都是一個考慮，當然是快好過慢，因為能加快土地供應。對那些沒有能力負擔私樓的人士，政府是應該照顧，公屋是社會的安全網，有助社會安定繁榮。公私營兩者要取得平衡，政府要留意私人市場的房屋需求也很龐大。而發展新界土地，需要有交通、渠務等基建配套，這都需要政府大力推動，以及各方面的配合，過程並不容易。

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