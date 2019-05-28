恒基地產（0012）主席李兆基今日在退任前，以主席兼總經理主持集團股東大會。在會上大部分問題均由副主席林高演、並接任聯席主席職務的李家傑及李家誠解答。林高演指，李兆基兩名兒子李家傑及李家誠已在集團任職34年及26年，恒基非常穩健，籲請股東放心，並謂他們會為股東達致最大利益。

另有股東在會場內，提問到會否將集團項目注入房託上市，甚至組成物業管理公司，取得更高市盈率，林高演回應稱，集團已經有經營陽光房地產（0435），沒有計劃將物業放入房託，並強調，集團與內地房地產公司有別，主力做物業發展，入伙形象很重要，做法不同。

對於股東問到，集團會否延續十送一红股，李家誠說，如業務健康發展，會繼續派息送红股政策不變，亦會視乎當年業績而定。至於將來兩兄弟分工方面，他說：「同阿哥分工實行多年，Peter(李家傑）好熟悉國內業務，我好熟香港業務，一直多溝通，會互相尊重，互相信任，並會經營好公司。」。

在會內，亦有股東對李兆基送上祝福。恒基亦有在恒地股東會後，安排四叔李兆基與全體股東大合照。會場內，不時安排播放葉倩文主唱的《祝福》及張學友版本的《祝福》，襯托氣氛。

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