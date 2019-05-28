恒地（0012）主席李兆基宣布退休，他在接受彭博專訪回想在香港「發跡」時表示，如果時光倒流，他希望重溫當年與郭得勝，馮景禧組成「三劍俠」所聯合創辦之新鴻基地產的時間，一同經營事業的年代。

李兆基稱，當時三人各展所長，分工合作，亦師亦友，相處甚歡，有問題、困難一起討論，一起解決，一起承擔。郭得勝是他認識最勤力的人，幾乎每一天都會落地盤視察。馮景禧的人脈廣闊，而且見多識廣，最適合做金融方面的工作，至於他本人的專長，就是賣樓，判斷一塊地皮興建樓盤是否有潛力。與他們兩位拍檔，除了事業成功的滿足感，那份濃厚的情誼，是他一生人都在懷念，惟三人的合作後來因各種原因沒有做下去，感到可惜。

李兆基總結他作為商人的一生時，表示一生感到很幸運，讓他有機會發展他的事業，他的專長就是工作，因此有責任回饋社會。

對於正式將商業王國交給兩位兒子李家傑和李家誠執掌，李兆基表示，所有重要決策他們兩兄弟都會參與，有商有量，一起做決定。

李兆基稱，他們兩兒子性格稍有不同，李家傑靈活，李家誠實幹；前者主力負責內地，後者主力負責香港，一直都有很好的分工。而這幾年他已逐漸退居幕後，很多事情都由兩兒子去做，他們都做得好好，已做到100分，他對交棒給他倆很有信心。

李兆基透露，他退任主席，但會繼續做董事，日常事務會交給兩個兒子打理，若有重要決策，他仍然是會參與，會給意見。除了工作，希望日後可有多點時間享家庭樂，同孫兒玩，和繼續做慈善工作。

他重申，「搵錢要成功，使錢要成功」，要有效率地投放資金於回報高的慈善項目，使更多人受益。他說特別對教育和醫療等相關慈善項目興趣較大，花的時間和精神會多些；做慈善不是做一次兩次，慈善事業是持續性，不必設定時間和額度。他又透露，他給兩個兒子的訓示，就是「賺多些，捐多些」，要做好生意，也要繼續做好慈善工作，回饋社會。

對於恒基地產未來在中國內地的擴張計劃，李兆基表示，對集團而言，香港和內地市場同樣重要，集團未來會繼續在兩地尋求成長及更大的發展，也是這個原因，公司需要兩位主席，各司其職。

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