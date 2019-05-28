美股休市，港股今早低開13點或0.05%，報27274點，成交金額6億元；國指今早低開4點或0.04%，報10398點。

傳阿里巴巴將來港作第二上市，港交所（0388）升1.36%，報252.6元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻12點。

申洲國際（2313）跌1.16%，報94元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌0.46%，報65.15元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低13點。

李兆基退休，恒地（0012）升0.1%，報48.95元，煤氣（0003）跌0.41%，報19.56元。

大和指，舜宇（2382）、大立光和鴻海等智慧手機供應鏈廠商近期的股價回調已經消化了大部分因中美貿易戰帶來的盈利下行風險，若未來因華為等終端廠商訂單調整出現進一步回撤，可逢低增持。舜宇升0.45%，報67.5元。

經營蘭桂坊酒吧Magnum Club的奧克斯國際（2080）公布，因業主無意續簽租約，故Magnum將於今年8月19日租約期滿前關閉。開市報0.83元，無升跌。

香港電視（1137）宣布與富衛合作，賣旅遊保險，未來拓其他保險。開市報3.3元，無升跌。

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